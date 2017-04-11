Кожевников: по мастерству СКА сильнее «Металлурга», уральцы могут подустать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ход финальной серии (1-1) плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.
«Вторая игра классная — с атаками, с хорошими комбинациями, без грязи практически. Очень квалифицированный хоккей, давненько такого не видели, чего все и ожидали. В первой, может быть, скорости не хватало, а вчера была очень достойная схватка. «Магнитка» играет так, как и играла. Воробьёв сказал, что сверху кто-то увидел, две перекладины и штанга спасли. Иначе счёт мог быть другим, и встреча была бы другая. Тем не менее как случилось, так и случилось.
«Армейцы» тоже выглядели здорово. Моментов в первых двух периодах было много, а вот в третьем больше активности проявила «Магнитка». Здесь уже как повезло, так как сказывается фактор реализации моментов. Я не думаю, что можно поменять что-то кардинально, но в обороне магнитогорцы играли более ответственно. Гусев имел возможность, но не вышло, Дадонов не попал. СКА надо реализовывать большинство, хотя даже без большинства. Игра была равная, так что тут уж кому повезло. В этой встрече повезло «Металлургу», и Василий Кошечкин, безусловно, неплохо отыграл.
Надо просто более ответственно подходить. Игру за день не поменяешь. Всё равно СКА по мастерству сильнее команда. К тому же уральцы могут подустать, не забывайте, они играют в две пары защитников.
Каждый момент надо стремиться реализовать. Во втором периоде «Металлург» смог забить в меньшинстве. Питер столько сил отдавал для своей реализации, что если бы команда Знарка вела в счёте, то у нападающих было бы больше возможности не отрабатывать назад, а проводить время впереди. Всё же каждый гол, каждый результат на табло отражает то, сколько эмоций выходит у проигрывающих людей. На третий период СКА не хватило.
В следующем матче будет аналогично. Конечно, тренеры скажут, что надо ответственно подходить к игре в большинстве», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
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