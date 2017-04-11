Прах тафгая Проберта развеяли на скамейке штрафников «Джо-Луис Арены»

Прах тафгая, выступавшего за «Детройт Ред Уингз» с 1985 по 1994 год, развеяли на скамейке штрафников «Джо-Луис Арены». «Красные крылья» с сезона-2017/18 будут выступать на новом стадионе, а старая арена будет снесена.«Мама развеяла папин прах на скамейке штрафников „Джо-Луис Арены“. Нельзя придумать для него лучшего места», — написала в «Твиттере» дочь Проберта Броган.Проберт скончался в 2010 году от сердечного приступа.