СКА повысил меры безопасности в «Ледовом дворце» на матчи финала Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА сообщил о повышенных мерах безопасности в «Ледовом дворце» и на фан-зоне в «Хоккейном городе» на матчах финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» Мг и попросил болельщиков по возможности воздержаться от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов, а также приезжать заранее, так как на входе будет осуществляться тщательный досмотр.3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл теракт. На перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» был взорван вагон поезда. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.Счёт в финальной серии после матчей в Магнитогорске — 1-1. Игры в Петербурге пройдут 12 и 14 апреля.