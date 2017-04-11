Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропускает тренировку перед стартом плей-офф

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»пропускает тренировку перед началом серии первого раунда плей-офф, в котором его команда сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.Россиянин получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс». Позднее главный тренер команды Майк Бэбкок выразил уверенность, что Зайцев восстановится к началу плей-офф. В регулярном чемпионате защитник набрал 36 (4+32) очков в 82 матчах.Также тренировку пропускает защитник Роман Полак, а вратарь Фредерик Андерсен, напротив, вернулся к занятиям.Первый матч серии «Вашингтон» — «Торонто» состоится 13 апреля.