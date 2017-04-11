Малкин: я попрактиковал все виды бросков, они получались гораздо лучше

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»рассказал о восстановлении после травмы. Он пропустил 13 матчей из-за травмы плеча и вернётся в состав команды в первой игре серии с «Коламбус Блю Джекетс».«Я сегодня всё попробовал: щелчки, кистевые и броски в касание. Все броски сегодня получались гораздо лучше.В первом матче сложнее всего будет ногам, особенно в первых сменах. Я продолжу шевелить ногами и показывать свой хоккей. Три недели — большой срок. В первом матче я постараюсь показать всё, на что способен. Это нелегко. Что я могу сделать? Только играть. Провести первую смену и продолжать дальше. Показывать свою игру — контролировать шайбу, пропустить пару силовых приёмов и быть готовым к матчу», — приводятся слова Малкина на официальном сайте клуба.