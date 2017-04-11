Бэбкок: пока не займёшь первое место, не узнаешь, какой страх испытывает фаворит

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», который выиграл регулярный чемпионат.«Да, мы — тёмные лошадки. Но все думали, что мы не попадём в плей-офф, а мы здесь. Так что какая разница? Мои команды не раз были аутсайдерами и побеждали. Я выигрывал регулярный чемпионат и терпел поражение. Надо просто играть правильно, и посмотрим, что будет.Страх, который испытывает фаворит, — невероятная вещь. Пока ты не займёшь первое место, ты не сможешь его прочувствовать и понять, как это играет на руку сопернику. В мой первый сезон в „Детройте“ я не мог поверить, что мои игроки не могли кататься и делать передачи. Давление — чудесная вещь, когда ты тёмная лошадка.Я сказал команде: „Вы в плей-офф, у вас есть шанс. Пока вы молоды, то думаете, что всегда сможете победить в следующем году. В спорте не бывает следующего года, надо хвататься за шанс, когда он предоставляется. Ты отдаёшь всё ради победы и если проигрываешь, то начинаешь заново. Но сейчас надо вложить всё в этот шанс, потому что у нас он такой же, как у “Вашингтона". Мы наденем коньки так же, как они. Мы поедем в Вашингтон с целью победить», — сказал Бэбкок в эфире клубного телевидения.