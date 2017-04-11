Симмондс: игроки «Флайерз» могут винить в неудаче только самих себя

Нападающий «Филадельфия Флайерз»подвёл итоги сезона, в котором его команда не смогла пробиться в плей-офф.«Совсем не весело, когда не попадаешь в плей-офф. Начиная этот сезон, нашей целью было попасть в восьмёрку. Если кого и надо винить в неудаче, то только нас самих. Всё было в наших руках.Мы слишком поздно разыгрались. Если бы мы весь год играли так, как в последних 10 матчах, думаю, мы бы вышли в плей-офф», — цитирует Симмондса CSN Philly.