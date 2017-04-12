Овечкин: «Вашингтон» находится в лучшей форме, чем в прошлом году

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс».«В плей-офф мне надо фокусироваться на разных вещах, не только на броске. Здесь не будет красивых комбинаций, может быть, один красивый гол за всю серию. Все шайбы будут трудовыми, надо будет создавать помеху вратарю, работать на пятачке, караулить отскоки.В регулярном чемпионате мы пробовали разные вещи. В начале сезона я играл по 15-16 минут, потом по 18-20 во второй части. Думаю, мы находимся в лучшей форме, чем в прошлом году, это касается и психологического состояния. Все четыре наших звена могут создавать моменты и решать исход матчей», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.