Буре: «Вашингтон» как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли

Легендарный нападающийсчитает, что «Вашингтон Кэпиталз» имеет хорошие шансы на победу в Кубке Стэнли, а также отметил, чтовнёс большой вклад в результаты «Монреаль Канадиенс».«Мне кажется, что в этом году «Вашингтон» как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли. Многое будет зависеть от полуфинала Восточной конференции, где клубу, скорее всего, будет противостоять «Питтсбург». Что касается Овечкина, то он внёс большой вклад в первое место команды в регулярном сезоне. Снижение его результативности, думаю, связано с тем, что он стал больше играть на партнёров.«Монреаль» выиграл свой дивизион. Безусловно, в этом большая заслуга Радулова. Своей самоотдачей и желанием бороться за каждую шайбу Александр лишний раз доказал свой высокий класс. Более 50 очков за сезон — отличный показатель. В плей-офф он также способен показать высокую результативность, учитывая форму, которую он сейчас набрал. На мой взгляд, Радулов принял правильное решение уехать в НХЛ», — цитируют Буре «Известия».