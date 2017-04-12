Вайсфельд: Воробьёву неразумно ехать в НХЛ, он попадёт в состав «Салавата»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»рассказал о ситуации с Михаилом Воробьёвым, который может переехать в Северную Америку. Действующий контракт Воробьёва с уфимцами заканчивается 30 апреля 2017 года.«Мы сделали ему предложение. Он принимает решение, всё зависит от Михаила. Некоторые говорят, а в каком возрасте надо уезжать в НХЛ? Такого возраста нет. Кому-то в 15, а другому в 25. Но когда я начинаю приводить свои аргументы хоккеисту, то он воспринимает меня как генерального менеджера клуба. Что я хочу его любыми путями оставить в команде. Но я никогда не преследую такой цели. Я 13 лет проработал скаутом НХЛ. Прекрасно знаю все эти вещи. Для меня не является трагедией, если игрок уехал в НХЛ.Что касается Миши, то я на эту проблему смотрю таким образом. Когда нужно уезжать в молодом возрасте? Вот Сергей Самсонов уехал из ЦСКА. Там какая ситуация была, что ЦСКА развалился, непонятно где красные, где белые, что будет дальше, где он будет играть. Он уехал и правильно сделал. Стоит дилемма у молодого игрока: уезжать или не уезжать, в КХЛ не очень-то берут, говорят ему играть в МХЛ или ВХЛ. Ну ладно, надо ехать. Воробьёв только в конце зацепился за основной состав. Если говорить о нём, он хоккеист креативного плана, по большему счёту центр первого-второго звена, а это набор очков. Посмотрите его статистику, и она не потрясает сейчас. В моём понимании ещё два-три года — и он будет топовым игроком, но какое решение он примет, я не знаю.Могу сказать через ваш портал, что в его положении, когда у него есть высокая вероятность места в основном составе команды КХЛ, ему нужно стать первым-вторым центром, попасть в национальную сборную и тогда ехать в НХЛ. Если бы он не попадал в состав, то тогда другое дело. Сейчас ехать неразумно!» — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.