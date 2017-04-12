Кессел: когда Малкин в составе «Питтсбурга», команда становится лучше

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»доволен тем, что его партнёр по линии атаки, россиянин, сможет сыграть в первом раунде Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, Малкин из-за травмы не играл с 15 марта.«Малкин – один из лучших игроков в мире. Когда он в составе, наша команда становится лучше. Это особенный хоккеист, что сразу заметно на льду. Малкин — первоклассный спортсмен, и он будет готов сыграть в ближайшем матче», — приводит слова Кессела пресс-служба «Питтсбурга».Первый матч серии между «Питтсбургом» и «Коламбусом» состоится 13 апреля, начало — в 02:30 мск.