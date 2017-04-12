Коваленко: вдове погибшего защитника «Ермака» Соколова выплачена компенсация

Руководитель профсоюза игроков и тренероврассказал о событиях в жизни организации, заострив внимание на развитии ситуации вокруг выплаты компенсации вдове погибшего защитника «Ермака» Артёма Соколова.«У нас в профсоюзе праздник. Вчера мне позвонила Анна Соколова, вдова защитника Артёма Соколова, погибшего летом 2014 года на тренировке ангарского «Ермака». Анна сообщила, что наша более чем двухлетняя тяжба с клубом ВХЛ завершена — ей и ребёнку наконец-то перечислена вся сумма компенсации. 14 апреля в Москве пройдёт ежегодный совет игроков, и это известие для нас — лучший подарок. Это 200-процентная компенсация по контракту игрока, а также компенсация вдове и ребёнку за моральный ущерб, на которой настаивали наши юристы. Общая сумма — больше трёх миллионов рублей. Это было одно из самых затяжных дел в истории профсоюза. Открывали его в суде Ангарска, а завершали в суде Ярославля по месту жительства Анны Соколовой. Главе нашего юридического департамента пришлось непросто, ведь бывшему руководству ВХЛ удалось оперативно убрать контракт погибшего игрока из официальной компьютерной базы лиги, да и в суде Ангарска делу просто не давали ход.14 апреля на совете игроков мы ещё подведём итог «дела Соколова». Рады, что довели его до конца. Как глава организации, выступлю с ежегодным отчётом. Есть позитивные моменты — например, в 2017 году дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел 16 дел, 13 решений принято в пользу профсоюза, ещё три находятся на стадии рассмотрения. Но есть и те дискуссионные моменты, которые с представителями игроков предстоит обсудить. Главный вопрос — регламент КХЛ, который вступит в действие начиная с сезона-2017/18. Лига и в частности директор юридического департамента КХЛ Александр Кикнадзе уже получили наши предложения по проекту нового регламента. Мы надеемся, что все предложения профсоюза войдут в новый регламент КХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.