Топ-10 сейвов «регулярки» НХЛ, Миллер — на первом месте

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших сейвов регулярного чемпионата. Лучшим стало спасение голкипера «Ванкувер Кэнакс» Райана Миллера в матче с «Детройт Ред Уингз».
10. Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»)
9. Кари Лехтонен («Даллас Старз»)
8. Михал Нойвирт («Филадельфия Флайерз»)
7. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)
6. Петр Мразек («Детройт Ред Уингз»)
5. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»)
4. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»)
3. Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»)
2. Робин Ленер («Баффало Сэйбрз»)
1. Райан Миллер («Ванкувер Кэнакс»)
Видео доступно на официальном канале НХЛ на Youtube