Бэбкок оптимистично оценил шансы Зайцева и Полака сыграть в 1-м матче плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил вероятность возвращения в строй защитников канадской команды Никиты Зайцева и Романа Полака к первому матчу стартового раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».
«Сегодня они не тренировались, посмотрим, будут ли они заниматься в среду. А так динамика восстановления у обоих положительная. Их шансы на участие в первом матче оцениваем оптимистично, но ничего не могу гарантировать», – цитирует тренера Sportsnet.
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