Ягр: изменения во «Флориде» произойдут

Нападающий «Флориды Пантерз»высказался о своём будущем. Хоккеист вышел на второе место в истории НХЛ по результативности, набрав 1914 очков. Также он стал четвёртым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, проведшим 1700 матчей. Летом нападающий может стать неограниченно свободным агентом.«Я не хочу ничего комментировать. Подождите какое-то время, и всё встанет на свои места. Будь что будет. Безусловно, изменения произойдут. Это то, чего хотят владельцы «Флориды». Процесс уже запущен», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.