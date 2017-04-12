Генменеджер «Флориды»: мы уже говорили по поводу нового контракта Ягра

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз»сообщил, что в ближайшее время клуб начнёт переговоры с нападающим Яромиром Ягром о новом контракте.«Мы уже говорили по этому поводу. Примерно месяц назад в неформальной обстановке пообщались с агентом Ягра. В ближайшие несколько недель мы соберёмся и обсудим, чего хочет хоккеист, а также совпадают ли его желания с желаниями клуба. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.