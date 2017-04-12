Вайсфельд: удивился приходу Захаркина в «Югру», буду рад, если реализует идеи

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Игоря Захаркина главным тренером ханты-мансийской «Югры».
«Скажем так: я очень удивился. Относительно шага назад я бы не сказал. У нас разные взгляды на часть общего процесса, но если он реализует свои идеи в «Югре», то я буду очень рад. Желаю ему успеха.
Это слово вообще неправильное. Обид никаких не было вообще. А что касается разных взглядов – это сто процентов. Игорь об этом знает, мы об этом спокойно разговаривали. Мы же цивилизованные люди. Мне тут был звонок, и кто-то сказал: «Слушай, ты правда с Захаркиным полгода не разговаривал?» Я отвечаю: «Вы что, с ума сошли, с чего вы взяли?». У него совершенно другой взгляд на организацию дел в команде. Я смотрю на эти вещи иначе, он это знает, но я искренне желаю ему удачи.
Когда я его приглашал, ожидал совсем другого. Мы с Игорем давно знакомы, вместе учились в институте, вместе преподавали в институте. Но время меняется, люди меняются. Я немного другого ждал», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
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