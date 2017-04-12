Морис: если «Виннипег» предложит новый контракт, я буду рад

Главный тренер «Виннипег Джетс»порассуждал на тему своего будущего. Контракт тренера с кубом истекает по окончании следующего сезона.«Я сделаю так, как мне скажут генменеджер Кевин Чевелдейофф и президент Марк Чипман. Если будут довольны тем, что я буду работать в следующем сезоне, я буду рад. Если они предложат мне новый контракт, я тоже буду рад. В любом случае в ближайшие месяцы я буду в клубе каждый день, так что они знают, где меня искать», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.