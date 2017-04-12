Генменеджер «Тампы»: подпишем всех игроков, которых надо подписать

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг»сообщил, что клуб намерен подписать новые контракты с рядом игроков.«Думаю, мы подпишем всех игроков, которых надо подписать. Это ограниченно свободные агенты, так что у нас есть какой-то контроль над ситуацией. Вопрос только в том, будет ли арбитраж или получится заключить долгосрочные соглашения», – цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.У клуба осталось 18 млн долларов до потолка зарплат. Неограниченно свободными агентами будут Петер Будай, Янни Гурде, Кори Конахер, Габриэль Дюмон, Грег Маккегг и Люк Витковски. Кроме Палата, Друэна и Джонсона, ограниченно свободными агентами также будут Андрей Шустр и Джейк Дотчин.