Защитник «Коламбуса» Веренски сыграет в первом матче серии с «Питтсбургом»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски сыграет в первом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». 19-летний игрок получил травму верхней части тела 2 апреля после хита Александра Овечкина в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и пропустил четыре матча. В 78 матчах сезона новичок «мундиров» набрал 47 (11+36) очков при показателе полезности «+27».
«Очень хорошо, что последние матчи не имели для нас большого значения. Это дало ему возможность отдохнуть перед плей-офф. Он один из лучших наших защитников», – сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.