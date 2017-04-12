Орпик: молодёжь «Торонто» уже многое повидала

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»высказался об игре форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Также игрок отметил зрелость молодых игроков канадской команды как таковых. «Вашингтон» и «Торонто» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ.«Молодые игроки могут не обращать особого внимания на опыт. Это придёт к ним с возрастом. Но в данном случае мы имеем дело с молодёжью, которая многое уже повидала, стала опытнее по сравнению с их сверстниками. Мэттьюс пришёл в НХЛ уже полностью готовым играть здесь. Так что будет непросто. Он 40 шайб уже забросил», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.