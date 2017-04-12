Анисимов признался, что сделал выводы после прошлогоднего плей-офф

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»поделился ожиданиями от плей-офф НХЛ.«Я буду по-прежнему идти на ворота, выкладываться в каждой смене. Я старался держать себя в форме, но ничего не форсировал. Хотел, чтобы нога отдохнула и восстановилась.Чувствуется небольшое давление. Надеюсь, что оно уйдёт после первой смены. Надо снова почувствовать игру, а для этого нужно провести первую смену. Я сделал выводы после прошлогоднего плей-офф», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.