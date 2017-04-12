Овечкин подчеркнул, что «Вашингтон» уделяет внимание ближайшей игре плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о предстоящей серии плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Это лучшее время года. В течение года мы делаем всё, чтобы попасть в плей-офф. Приходится справляться с травмами, со взлётами и падениями. Сейчас всё внимание мы уделяем только одной игре — ближайшей. В регулярном сезоне понимаешь, что надо сыграть 82 матча и всякое может произойти», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>> Овечкин: «Вашингтон» находится в лучшей форме, чем в прошлом году