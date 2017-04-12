Бобровский: не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду

Голкипер «Коламбус Бл Джекетс»высказался о запрете НХЛ своим игрокам ехать на Олимпиаду.«Очень печально, что на сегодняшний день игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду. А я очень хочу поехать в Пхенчхан. Потому что считаю, что Олимпиада – самое главное спортивное событие. Да, на Кубке мира тоже было интересно. Но у Олимпийских игр очень богатая история. Спортивное состязание, в котором участвуют все лучшие спортсмены.Хочется быть частью этого, участвовать в Олимпиаде. Это важно и для популяризации хоккея во всем мире. А что касается того, к какому лагерю я отношусь… Будем смотреть, как всё сложится. Пока не время что-то решать. Я не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду в любом случае. Изучим, какая будет ситуация ближе к Пхенчхану», – сказал Бобровский.