Бут: думаю, СКА победит в третьем матче финала, у них будет больше шансов

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и СКАпрокомментировал предстоящий, третий матч финала Кубка Гагарина, в котором счёт ничейный — 1-1. Третья встреча между СКА и «Магниткой» начнётся в 19:30 мск.«Во втором матче «Металлург» стал действовать более слаженно и собранно в обороне, поэтому у СКА забить не получилось, они поймали их на контратаке во время второй шайбы, и это всё предрешило. Конечно, «армейцы» играли не хуже, просто «Магнитка» в этот день дала меньше сделать им в атаке. Кошечкин играл здорово, ну и сама команда играла строже.Безусловно, есть выездные модели игры, есть домашние. СКА играет дома, естественно, они будут ещё больше играть в атаке. Нужно будет строже играть в обороне, потому что в «Магнитке» есть кому забивать. Они один или два момента, как минимум, реализуют за игру, поэтому СКА надо будет следить за обороной.Силы равные, и в финале не бывает такого, что проигрывает команда — силы кончаются. Тут всё на пределе, и силы будут как у СКА, так и у «Металлурга». Главное — правильно реализовывать свой потенциал. Когда играешь в финале, нет особой разницы, где играешь: на выезде или дома. Различие только в том, что болельщики оказывают огромную поддержку. Поэтому никому не будет сложнее и никто не измотается — будет всё то же самое, просто СКА играет дома при своих болельщиках.У «армейцев» всё в полном порядке и с реализацией, и со всем остальным, хотя и у «Магнитки»… Шесть голов за две игры у СКА и семь голов у «Металлурга». Разве здесь можно говорить о плохой реализации?!Думаю, что победит всё-таки в третьей игре СКА. «Магнитка» в первой игре чуть похуже играла в обороне, в атаке тоже хорошо всё было. Ко второй встрече они подтянули оборону, поэтому и выиграли. СКА хорошо играл в первой игре, да и во второй, они играли так же, просто не забили. Так бывает, в этом нет ничего страшного. Поэтому в третьей встрече у них, возможно, будет больше шансов», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.