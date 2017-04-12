Сборная Франции впервые в своей истории вышла в элитный дивизион ЮЧМ

Сборная Франции (до 18 лет) впервые в своей истории пробилась в элитный дивизион юниорского чемпионата мира. На турнире в дивизионе 1А, который в настоящее время проходит в Словении, французская команда одержала 4 победы в 4 матчах и за тур до окончания обеспечила себе первое место.Сборная Франции обыграла Германию (4:2), Данию (4:2), Венгрию (6:3) и Норвегию (3:2). Таким образом, французы сыграют на юниорском чемпионате мира 2018 года в элитном дивизионе, который пройдёт в Магнитогорске и Челябинске.