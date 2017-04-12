Президент «Ванкувера»: не факт, что мы пригласим опытного тренера

Президент «Ванкувер Кэнакс»прокомментировал отставку главного тренера Уилли Дежардена.«Он очень много работал, всегда стремился выигрывать. Но нам нужны были перемены. Есть вещи, которые можно улучшить. С того момента, как мы пришли в «Кэнакс», команда сильно изменилась. И мы будем брать в команду ещё больше молодых игроков. Не факт, что мы пригласим опытного тренера. У нас молодая группа игроков, нужен специалист, который будет их развивать, делать из них хороших профессионалов. Выберем лучшего из тех кандидатов, что есть. К драфту определимся – надеюсь, что определимся даже ещё раньше.Переходный период длится три года. У нас проблемы с составом, были травмы. Мы с Джимом Беннингом так же ответственны за неудачу. В то же время считаем, что есть вещи, которые можно сделать лучше. Сейчас я настроен более оптимистично, чем был за все эти три года. Мы добавили молодёжь в состав. Среди проспектов теперь есть кого выбрать. Владельцы «Ванкувера» дали нам с Джимом свободу действий, они понимают, где мы сейчас, как выглядит будущее клуба, понимают, что этот процесс необходим», – передаёт слова Линдена официальный сайт клуба.