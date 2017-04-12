Малкин пообещал обязательно сыграть в серии с «Коламбусом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»пообещал выйти на лёд в серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист пропустил концовку регулярного чемпионата.«Я обязательно сыграю в матче с «Коламбусом». Ещё несколько дней, и я буду готов выйти на лёд. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим друзьям», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.