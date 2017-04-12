Состав сборной РФ на ЮЧМ, Липанов — капитан, Саморуков и Рубинчик — ассистенты

Сборная России U18 прибыла в Спишска-Нова-Вес (Словакия), где 13 апреля начнёт выступление на юниорском чемпионате мира — 2017. Команда провела тренировку на «Спиш Арене».
Хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Устименко, Жуков, Райко;
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Колтыгин — Бицадзе;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Торопченко.
«В составе команды остались те хоккеисты, которых мы планируем заявить на чемпионат. Остальных ребят поблагодарили за работу, они улетели в Россию. Надеюсь, никаких форс-мажоров не произойдёт и заявка пройдёт так, как мы планируем. Технически мы можем заявлять игроков до окончания группового этапа, но мы никого уже не ждём. В первую очередь это связано с тем, что, если игрок приезжает в последний момент, в большинстве случаев его физические кондиции кардинально отличаются от состояния остальной команды. В том числе поэтому не стали вызывать никого из России на замену Даниилу Лобанову, сделав выбор в пользу тех игроков, что были с нами в Братиславе.
Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами — Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик. Команда сделала выбор, мы с тренерами согласились. Эти трое — одни из самых опытных игроков нашей команды. Хочу заметить, что на капитана и ассистентов ляжет дополнительная психологическая нагрузка. Они должны постараться не только справиться с ней, но и помочь партнёрам сделать это. Традиционно не стану оценивать готовность команды — всё увидим в игре со Швецией послезавтра», — прокомментировал последние события в сборной главный тренер Сергей Голубович.