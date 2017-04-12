Саморуков: мы играем в хоккей ради таких турниров, как ЮЧМ

Ассистент капитана юниорской сборной России защитникподелился ожиданиями от чемпионата мира.«У нас был хороший сбор, тренеры нас грамотно подготовили: мы попотели, побегали, поработали — пришли в хорошую форму. Всё это было нужно нам — отработали взаимодействия, тактические моменты.Товарищеские игры с Латвией и Канадой получились разными. С Латвией не могли забить, хотя не скажу, что играли плохо. С канадцами получился хороший матч, классно начали. Уверенность? Конечно, это добавит уверенности. Это был последний из выставочных матчей, и мы в хорошем настроении войдём в турнир благодаря тому, как сыграли, — перебороли и выиграли. В раздевалке у пацанов хороший настрой — все понимают, куда мы приехали, что на кону и какая у нас цель. Мы уже играли на этом турнире в прошлом году и знаем, что нужно выходить на каждую игру с одинаковым настроем, не делить соперников на слабых и сильных. Будем выходить и работать ещё усерднее. Если надо, будем грызть, как собаки.Назначение ассистентом капитана воспринимаю как огромную ответственность. Мы с Алексеем Липановым и Марком Рубинчиком уже давно в команде, должны вести за собой остальных ребят, поддерживать. То, что нас выбрали парни, дополнительно мотивирует, нельзя подвести их. То, что тренеры одобрили выбор команды, значит, что и они доверяют нам. Будем всё доказывать игрой, мы играем в хоккей ради таких турниров, как этот», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.