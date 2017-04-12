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Китаров и Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси

12 апреля 2017, среда. 13:41. Хоккей
Хоккеисты минского «Динамо» Александр Китаров и Дмитрий Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси. Ранее тренировочный лагерь сборной также покинул нападающий Никита Комаров. В распоряжении Дэйва Льиса продолжают находиться 16 игроков минской команды КХЛ.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов.

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов.

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась.
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Хоккей ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
12 апреля 2017, среда
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