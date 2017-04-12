Китаров и Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси

Хоккеисты минского «Динамо» Александр Китаров и Дмитрий Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси. Ранее тренировочный лагерь сборной также покинул нападающий Никита Комаров. В распоряжении Дэйва Льиса продолжают находиться 16 игроков минской команды КХЛ.
Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов.
Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов.
Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась.