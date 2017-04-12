Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сорокин: однозначно, нужно помогать «Кузне», у молодых есть шанс проявить себя

12 апреля 2017, среда. 13:58. Хоккей
Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин высказался о значимости «Кузни» в деле раскрытия молодых игроков, поделился впечатлениями от выступлений за национальную команду и рассказал, как проводит свободное время.

«В Новокузнецке нет огромного выбора в плане спорта – люди просто живут хоккеем. Если их этого лишить, я даже не знаю, чем они смогут заниматься. Однозначно, нужно помогать клубу. Именно в «Металлурге» у молодых ребят есть шанс проявить себя. Всё-таки задачи перед клубом стоят не очень высокие, поэтому и открыта дорога молодым. У тебя есть игровое время, доверие тренеров и право на ошибку. Когда выходишь и знаешь, что у тебя есть всего одна попытка, это может сковывать. А тут знаешь, что если ошибёшься, будет второй шанс. Кроме того, когда выходишь против лучших команд, таких топовых клубов, как «Магнитка», «Ак Барс»… Играешь на другом уровне, и за счёт этого сам быстрее взрослеешь как хоккеист.

Игроков на сто процентов пока не получается читать. Может, только действия тех, с кем постоянно тренируешься, можно предугадать – Светлакова, Мамина, Киселевича. Даже здесь в сборной в раздевалке парни из ЦСКА всё время шутят друг над другом. Богдан Киселевич у нас озорной такой человек! Ничего никогда мимо не пропустит! Меня всегда «душит». Но юмор у него добрый, так что всё хорошо! Помню, когда сказали ехать в сборную России, эмоции просто переполняли. Думал о том, что смогу сыграть с такими мастерами, как Ковальчук, Радулов… Это хороший опыт и импульс к развитию. Работаешь рядом с профессионалами, смотришь на них и учишься.

В настольный теннис с друзьями могу поиграть. Ещё смотрю UFC – бои без правил. Прямо «подсел» на них в последнее время. Полгода ждал бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и расстроился, когда он не состоялся. Мне нравятся тренировки Конора МакГрегора. В них есть направление на развитие владения своим телом. Планирую попробовать эту технику», — цитирует Сорокина «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Металлург Нк ХК ЦСКА Илья Сорокин
Новости. Хоккей
12 апреля 2017, среда
14:26 Зиновьев: поздравляю каждого, кто причастен к этой бронзе «Кузнецких Медведей»
14:25 Йео: плей-офф гораздо важнее, чем маленькая месть «Миннесоте»
14:19 Х. Седин: в следующем сезоне мы с братом будем набирать очки за «Ванкувер»
14:04 Защитник Провольнев остаётся в «Спартаке»
13:58 Сорокин: однозначно, нужно помогать «Кузне», у молодых есть шанс проявить себя
13:45 Головков: уверен, следующий сезон — не последний в карьере Афиногенова
13:41 Китаров и Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси
13:35 Миллер: хочу играть, пока меня не выкинут из «Ванкувера»
13:33 «Автомобилист» заинтересован в возвращении Трямкина из «Ванкувера»
13:26 Саморуков: мы играем в хоккей ради таких турниров, как ЮЧМ
13:01 «Спартак» продлил контракт с нападающим Кляузовым
12:56 Состав сборной РФ на ЮЧМ, Липанов — капитан, Саморуков и Рубинчик — ассистенты
12:40 Малкин пообещал обязательно сыграть в серии с «Коламбусом»
12:25 Президент «Ванкувера»: не факт, что мы пригласим опытного тренера
11:53 Сборная Франции впервые в своей истории вышла в элитный дивизион ЮЧМ
11:48 НХЛ: Торторелла – главный претендент на приз лучшему тренеру
11:22 Нисканен: «Торонто» очень опасен
11:00 Бут: думаю, СКА победит в третьем матче финала, у них будет больше шансов
10:51 Бобровский: не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду
10:49 Овечкин подчеркнул, что «Вашингтон» уделяет внимание ближайшей игре плей-офф
10:43 Анисимов признался, что сделал выводы после прошлогоднего плей-офф
10:33 Защитник Валентенко остаётся в «Югре»
10:30 Орпик: молодёжь «Торонто» уже многое повидала
10:30 Защитник «Чикаго» Розсивал перенёс операцию на лице
10:28 Ахо, Рантанен и Хонка сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017
10:24 Защитник «Коламбуса» Веренски сыграет в первом матче серии с «Питтсбургом»
10:20 Карпов: кубок динамовцы Москвы не взяли, значит, играли плохо
10:20 Голкипер Андерсен, скорее всего, сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»
10:15 Генменеджер «Тампы»: подпишем всех игроков, которых надо подписать
10:05 Морис: если «Виннипег» предложит новый контракт, я буду рад
10:01 Стэйджан: Джиордано в любом случае будет целью для игроков «Анахайма»
10:00 Вайсфельд: удивился приходу Захаркина в «Югру», буду рад, если реализует идеи
09:57 НХЛ: Остон Мэттьюс — главный претендент на приз лучшему новичку
09:45 Генменеджер «Флориды»: мы уже говорили по поводу нового контракта Ягра
09:43 Защитники «Флориды» Демерс и Мэтисон сыграют за сборную Канады на ЧМ
09:41 «Сент-Луис»: Штястны может пропустить старт плей-офф, Барбашёв в 1-м звене
09:38 Кенневилль: Анисимов отлично вписывается в тройку с Кейном и Панариным
09:30 Кутюр: любой контакт с лицом может вызвать боль
09:15 Ягр: изменения во «Флориде» произойдут
09:15 Бэбкок оптимистично оценил шансы Зайцева и Полака сыграть в 1-м матче плей-офф
09:15 Топ-10 сейвов «регулярки» НХЛ, Миллер — на первом месте
09:15 Кросби: я даже не пытаюсь сравнивать себя с Лемье
09:07 Коваленко: вдове погибшего защитника «Ермака» Соколова выплачена компенсация
09:00 Мыльников: Бобровский по праву должен второй раз получить «Везина Трофи»
09:00 Гол Кросби, забитый одной рукой, — лучший в «регулярке» НХЛ, Радулов в топ-10
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+