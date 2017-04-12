Сорокин: однозначно, нужно помогать «Кузне», у молодых есть шанс проявить себя

Вратарь ЦСКА и сборной Россиивысказался о значимости «Кузни» в деле раскрытия молодых игроков, поделился впечатлениями от выступлений за национальную команду и рассказал, как проводит свободное время.«В Новокузнецке нет огромного выбора в плане спорта – люди просто живут хоккеем. Если их этого лишить, я даже не знаю, чем они смогут заниматься. Однозначно, нужно помогать клубу. Именно в «Металлурге» у молодых ребят есть шанс проявить себя. Всё-таки задачи перед клубом стоят не очень высокие, поэтому и открыта дорога молодым. У тебя есть игровое время, доверие тренеров и право на ошибку. Когда выходишь и знаешь, что у тебя есть всего одна попытка, это может сковывать. А тут знаешь, что если ошибёшься, будет второй шанс. Кроме того, когда выходишь против лучших команд, таких топовых клубов, как «Магнитка», «Ак Барс»… Играешь на другом уровне, и за счёт этого сам быстрее взрослеешь как хоккеист.Игроков на сто процентов пока не получается читать. Может, только действия тех, с кем постоянно тренируешься, можно предугадать – Светлакова, Мамина, Киселевича. Даже здесь в сборной в раздевалке парни из ЦСКА всё время шутят друг над другом. Богдан Киселевич у нас озорной такой человек! Ничего никогда мимо не пропустит! Меня всегда «душит». Но юмор у него добрый, так что всё хорошо! Помню, когда сказали ехать в сборную России, эмоции просто переполняли. Думал о том, что смогу сыграть с такими мастерами, как Ковальчук, Радулов… Это хороший опыт и импульс к развитию. Работаешь рядом с профессионалами, смотришь на них и учишься.В настольный теннис с друзьями могу поиграть. Ещё смотрю UFC – бои без правил. Прямо «подсел» на них в последнее время. Полгода ждал бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и расстроился, когда он не состоялся. Мне нравятся тренировки Конора МакГрегора. В них есть направление на развитие владения своим телом. Планирую попробовать эту технику», — цитирует Сорокина «Советский спорт».