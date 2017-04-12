Зиновьев: поздравляю каждого, кто причастен к этой бронзе «Кузнецких Медведей»

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев поздравил «Кузнецких Медведей» с бронзовыми медалями МХЛ.
«Поздравляю коллектив команды «Кузнецкие Медведи» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата МХЛ, с окончанием этого успешного для всех нас сезона. Игроков, тренерский штаб, административный состав — каждого, кто причастен к этой бронзе. На протяжении всего сезона все до единого выкладывались на полную, шли к цели единым кулаком, одной большой семьей. Это и стало залогом успеха команды.
Хочется отметить, что практически на 75% наша команда состоит из местных воспитанников. Считаю, что это наглядный показатель того, что новокузнецкая школа воспитывает достойное будущее для российского и мирового хоккея», — цитирует Зиновьева официальный сайт «Кузни».