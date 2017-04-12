Как завершатся серии первого раунда Кубка Стэнли

12 апреля стартует очередной розыгрыш Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Предлагаем вам спрогнозировать исход серий первого раунда плей-офф:
— «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
— «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз»;
— «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс»;
— «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
— «Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз»;
— «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»;
— «Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз»;
— «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».
Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке