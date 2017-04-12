Скобрев: Сафронов выразил желание сохранить тренерский штаб «Динамо»

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев отметил, что весь тренерский штаб надеется продолжить работу в команде после отставки Сергея Орешкина. Помимо Скобрева, это старший тренер Андрей Скопинцев, тренеры Владимир Воробьёв и Александр Бойков, а также тренер вратарей Виталий Еремеев. Также специалист порассуждал, кто должен возглавить бело-голубых.«У нас состоялась встреча с Андреем Николаевичем Сафроновым, который выразил желание сохранить тренерский штаб в том составе, который сейчас есть. Новое соглашение мы ещё не подписали, дорабатываем с ребятами сезон, но планируем уже подготовку перед новым сезоном. Есть интересная работа, которую надо воплотить, а пока всё это на бумаге прописывается, анализируется, готовится. Сейчас закрываем сезон, выводим ребят из-под той нагрузки, которая была в плей-офф, чтобы они вышли в отпуск готовыми к началу мая начать тренировочный процесс согласно рекомендациям, которые мы им составим.Весь штаб надеется остаться в «Динамо», так как есть взаимопонимание с руководством, с коллективом и внутри тренерского штаба. Мы ставим перед собой самые высокие цели и задачи и работаем над их воплощением. По поводу будущего — мы ждём встречи после 15 апреля с руководством клуба, на которой будет объявлен состав команды, тренерский штаб и главный тренер.Считаю, что «Динамо» должен возглавить неравнодушный к этому клубу человек. Если говорить о Воробьёве, то, на мой взгляд, он достоин быть главным тренером, как, собственно, и Андрей Борисович Скопинцев. Эти люди живут, болеют клубом в раздевалке, тренерской. Будет ли это лицо со стороны, решит руководство», — цитирует Скобрева ТАСС.