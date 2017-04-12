Президент «Ванкувера» признался, что клуб не нашёл помощников Сединам

Президент «Ванкувер Кэнакс»оценил игру нападающих Хенрика и Даниэля Сединов в текущем сезоне. Канадская команда не попала в плей-офф.«Хенрик набрал 50 очков. Если поместить его в команду, которая вышла в плей-офф, то 36-летний игрок с такой статистикой довольно сильно ей помог бы. Это не вина Сединов, что мы не можем найти игроков, которые могли бы им помочь… Но это очень хорошие люди, их уважают в команде.Конечно, они хотели бы играть в плей-офф, но они также понимают, в какой мы ситуации. Они рады, что в команде появляется молодёжь: Трямкин, Стетчер, Хорват, Гранлунд, Берчи. Седины важны для нас», – цитирует функционера официальный сайт клуба.