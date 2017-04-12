Руслан Педан остаётся в ХК «Сочи»

ХК «Сочи» объявил о подписании нового соглашения с защитником. Контракт 22-летнего хоккеиста с сочинским клубом подписан на два сезона. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.В своём дебютном сезоне КХЛ Педан в 33 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+1». По ходу сезона Педан также выступал за петербургское «Динамо» — в четырёх матчах в ВХЛ набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 23 минуты и 28 секунд.