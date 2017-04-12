Уэйт утверждён главным тренером «Айлендерс»

Генеральный менеджер и президент «Нью-Йорк Айлендерс»сообщил, что Даг Уэйт продолжит тренировать команду. 46-летний американский специалист, занимавший пост помощника генменеджера клуба, 18 января сменил на посту главного тренера Джека Капуано.Под руководством Дага Уэйта «Айлендерс» провели 40 матчей (24-12-4). За это время клуб показал второй результат в лиге по количеству побед (24) и очков (52), первый по хитам и четвёртый по заброшенным шайбам (120). «Айлендерс» заняли 9-е место на Востоке и не вышли в плей-офф впервые за три последних сезона.Даг Уэйт стал 19-м главным тренером в истории клуба. Он также продолжит выполнять функции помощника генерального менеджера.