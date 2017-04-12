Д. Седин: с такими контрактами мы с Хенриком должны быть лидерами «Кэнакс»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»оценил свою игру и игру своего брата Хенрика в сезоне-2016/17. Канадская команда не попала в плей-офф«Мы должны доказать себе и нашим одноклубникам, что можем провести хороший сезон. Этот чемпионат, конечно, расстроил. Ещё в январе мы были в зоне плей-офф. Если бы продолжили играть так же, то попали бы туда.Когда мы в последний раз подписывали контракт с «Кэнакс», то он был таким, потому что мы считали, что будем лидерами команды до конца соглашения. Наше отношение не поменялось. Многие смотрят на наш возраст. Для меня это был неудачный сезон. Даже если бы нам было 25 лет, а не 36, это был бы неудачный сезон, тут дело не в возрасте. Мы должны доказать нашим одноклубникам, что по-прежнему можем быть лидерами. Мы любим вызовы. С такими контрактами, как у нас, мы должны быть лидерами команды. Так мы на это смотрим. В этом сезоне у нас не получилось. В следующем мы хотим это исправить.Когда мы приезжаем в тренинг-кэмп, мы не думаем о себе, что мы игроки первого звена. Мы должны доказывать это каждый год. Так же будет и этой осенью. Если Бо Хорват хочет быть центром первого звена, он должен это заработать. Мы будем подталкивать его, чтобы он показывал свою лучшую игру. Этот сезон нам не очень удался, и мы не особо могли мотивировать молодых хоккеистов. В следующем сезоне мы будем лучше, если парни хотят больше игрового времени, им тоже надо будет играть на максимуме», – цитирует игрока официальный сайт клуба.