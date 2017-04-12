Кен Хичкок станет главным тренером «Далласа»

Новым главным тренером «Даллас Старз» станет, информирует инсайдер TSN Боб Маккензи. 65-летний специалист займёт пост, с которого несколько дней назад был уволен65-летний Хичкок возглавлял на протяжении последних шести сезонов «Сент-Луис Блюз», откуда был уволен несколько месяцев назад, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2015/16.После своего увольнения Хичкок сообщал, что может завершить тренерскую карьеру.