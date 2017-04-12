Сноу: Уэйт заслужил доверие и уважение всей команды «Айлендерс»

Генеральный менеджер и президент «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал утверждение Дага Уэйта на посту главного тренера команды.«Дуг заслужил данную возможность самоотверженной работой в течение пяти лет в структуре клуба, а особенно периодом, когда в этом сезоне он стал исполняющим обязанности главного тренера. Его опыт и лидерские качества, приобретённые в качестве как игрока, так и тренера, очень ценны. И не каждый тренер может составить из них победный рецепт. Он заслужил доверие и уважение всей команды, что сделало его лучшим кандидатом на пост главного тренера», — цитирует Сноу официальный сайт НХЛ.