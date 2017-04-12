Коскинен заменил Шестёркина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на третий матч финала Кубка Гагарина, передаёт корресподент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В составе «армейцев» отсутствует Виктор Тихонов, вместо которого заявлен Егор Яковлев. Счёт в серии 1-1.СКАКоскинен (Шестёркин);Яковлев– Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;Рыков — Хафизуллин, Дергачёв – Каблуков – Кетов.«Металлург» МгКошечкин (Самсонов);Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Сёмин;Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведётвстречи.