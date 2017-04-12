Коскинен заменил Шестёркина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на третий матч финала Кубка Гагарина, передаёт корресподент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В составе «армейцев» отсутствует Виктор Тихонов, вместо которого заявлен Егор Яковлев. Счёт в серии 1-1.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев– Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Рыков — Хафизуллин, Дергачёв – Каблуков – Кетов.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.
Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Победитель Кубка Гагарина определится очень скоро. А как дела у твоей команды?