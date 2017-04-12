Сафронов: «Динамо» не дадут погибнуть, а проблемы есть почти у всех команд в КХЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал высказывание председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского, заявившего о слухе относительно скорого банкротства хоккейной команды.
«У каждого клуба, за исключением трёх-четырёх команд КХЛ, есть экономические проблемы. Но команде «Динамо», которая ни разу не вылетала в низшие дивизионы, не дадут ни обанкротиться, ни погибнуть», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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