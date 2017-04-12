Сафронов: «Динамо» не дадут погибнуть, а проблемы есть почти у всех команд в КХЛ

Генеральный директор московского «Динамо»прокомментировал высказывание председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», заявившего о слухе относительно скорого банкротства хоккейной команды.«У каждого клуба, за исключением трёх-четырёх команд КХЛ, есть экономические проблемы. Но команде «Динамо», которая ни разу не вылетала в низшие дивизионы, не дадут ни обанкротиться, ни погибнуть», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.