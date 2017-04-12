Защитник университета Денвера Бутчер отклонил предложение контракта «Колорадо»

Защитник университета Денверарассказал о встрече с генеральным менеджером «Колорадо Эвеланш». Молодой хоккеист в этом году выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США.«Я сказал Сакику, что сейчас мне не нужно предлагать контракт. Я хотел просто встретиться с ним и поговорить о моей игре, о том, какая у них будет философия. Я рассматриваю все варианты сейчас и не хочу торопиться. Не надо никуда спешить», — приводит слова Бутчера Denver Post.15 августа Бутчер может стать неограниченно свободным агентом, если не подпишет контракт с «Эваланш».