Доус: надеюсь, сборная Казахстана выиграет свой дивизион на ЧМ-2017

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккеюпрокомментировал подготовку команды к чемпионату мира в первом дивизионе.«Как отдохнул после сезона КХЛ? Очень короткий отдых был. Побыл недельку дома, потом с женой отправились в недолгую поездку, и потом вернулся в Астану.Брэндон Боченски будет капитаном? Это здорово! Для него это, конечно, большая честь. Он настоящий лидер, который может повести за собой команду. Надеюсь, мы выиграем этот турнир. Тем более наше звено вместе, и нам очень хорошо играется, когда вся тройка ББД в строю.В сборной появилась пара новичков. Я думаю, тренерский штаб проделал хорошую работу, и мы должны сыграть достойно», — цитирует Доуса Vesti.kz.