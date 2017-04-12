Бойд: Казахстан — фаворит первого дивизиона ЧМ, но будут сильные соперники

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстанаподелился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.«Мы, безусловно, фавориты. Те, кто из топ-дивизиона переходит в первый, становятся фаворитами. Кроме нашей тройки будет Дэллман, к тому же Сен-Пьер поедет, чтобы помочь нам. Будем сильнее, чем даже в элите в прошлом году.Конечно, будет уже не так тяжело, как в Москве, но и там будут сильные соперники. Мы играли товарищеский матч с Венгрией — это хорошая команда. Нужно подготовиться и подойти к соревнованиям уверенными, что мы готовы на 100%», — цитирует Бойда Sports.kz.