Гусев: мы не шутили над Зубаревым, а, наоборот, поздравили

Нападающий СКАподвёл итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина, в которой «армейцы» во втором овертайме сломили сопротивление магнитогорского «Металлурга» (2:1), а также рассказал, как команда поздравила Андрея Зубарева, который забил свой первый гол в составе питерского клуба.«В моменте с победной шайбой я сначала сам хотел бросить, но до этого я уже четыре раза бросал с пятака и не мог попасть, поэтому решил в этот раз отдать. Может быть, мы плохо закрывали вратаря или бросали. Надо лучше бросать, идти на ворота, и тогда будут голы. Мы вроде не так много играли в защите, один опасный момент создали у наших ворот. Силы на пятничный матч остались. В этом плей-офф много голов с середины площадки? Сегодня опять шайба отскочила ото льда, немножко не повезло. Над Зубаревым не шутили, а, наоборот, поздравили», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.