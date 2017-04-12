Воробьёв: соотношение бросков? Вы посмотрите на состав СКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от СКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:2 (2 ОТ) (в серии 2-1 в пользу СКА).«Хорошая игра, у нас уже полвторого ночи, ребята всё отдали. Соотношение бросков? А вы состав соперника смотрели? Я их всех знаю по разным сборным, хороший соперник. Что касается того, что я сказал после первого матча про некоторые вещи, и изменятся ли они, то это всё забыли уже, готовимся к четвёртому», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.