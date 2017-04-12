Дергачёв: лидерам «Магнитки» по 36 лет? Ягру 58, и ничего, играет

Нападающий СКАрассказал о своих впечатлениях от третьего матча финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга», в котором питерцы победили во втором овертайме со счётом 2:1.«Мы справились с первым звеном «Магнитки», раз они так мало забили. Думаю, у нас все звенья лупятся и борются. Что нужно противопоставлять лидерам «Магнитки», которым по 36 лет? Да я даже не знаю. Ягру 58 лет, он играет, и ничего. Так что неважно, сколько им лет. Чем я спровоцировал Бирюкова? Не знаю, мы парой слов перекинулись. Отвечать не надо, это плей-офф, надо терпеть в таких моментах. Нужно дождаться своего шансика и реализовать его. Осознание того, что играю в финале, пока не пришло», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.