Яковлев: гол в раздевалку подломил СКА, победы было добиться сложно

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ) в третьем матче финала Кубка Гагарина.«Залог успеха в затяжных матчах — меньше ошибаться, мы допустили на одну ошибку меньше и победили. Эту победу было добить очень сложно. Мы здорово начали, провели хороший первый период, второй чуть-чуть провалили, пропустили. Гол в раздевалку подломил нас. Команда соперника работает, от этого у нас не получается большинство. Сегодня они переиграли наше большинство. Гол Зубарева — возвращение удачи за голы Кутейкина в наши ворота? Наверное, можно и так сказать. На нас никак не влияют рокировки вратарей. У нас оба играют хорошо», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.